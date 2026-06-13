УЕФА вдига парите в турнирите
УЕФА вдигна двойно парите за наградни фондове в европейските клубни турнири. Изпълнителният комитет, в който е Борислав Михайлов, гласува бюджет от 2,...
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УЕФА вдигна двойно парите за наградни фондове в европейските клубни турнири. Изпълнителният комитет, в който е Борислав Михайлов, гласува бюджет от 2,...