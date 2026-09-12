Голяма новина за Диана Ковачева
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Ето какво съобщи тя във Фейсбук
Сбъднала е студентската си мечта
Европейският съд по правата на човека със специално решение
Европейският съд по правата на човека в Страсбург определи привременни мерки за 16 роми
Оплакванията са за нарушения на няколко текста от Европейската конвенция за правата на човека...
Писмо за девет от ромските семейства от "Максуда" е изпратил Европейският съд по правата на човека България до общината във Варна. Какви конкретни мер...
Страсбург. Българската държава бе осъдена от съда в Страсбург за полицейско насилие и неадекватното му разследване по делото за смъртта на благоевград...
София. Четири дела срещу България в Европейския съд по правата на човека ще приключат, след като днес правителството одобри три приятелски споразумени...