Още къщи за гости ще връщат европари
Срещу наложената 100-процентова санкция са възразили собствениците на 130 къщи, построени с европейски пари, като размерът им е над 35 милиона лева
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Срещу наложената 100-процентова санкция са възразили собствениците на 130 къщи, построени с европейски пари, като размерът им е над 35 милиона лева
Велико Търново. Има реална опасност от сериозна пауза в достъпа до европейско финансиране, каза водачът на листата на ГЕРБ Томислав Дончев на провелат...
Кърджали. Осем учебни сгради ще бъдат санирани с европейски пари в община Кърджали през следващите месеци. След реализацията на проекта ще се подо...
София. Българските фермери и собственици на гори ще могат да се обучават безплатно с европейски средства. Те са отпуснати по Програмата за развитие н...
Служебното правителство завари 27% усвоени еврофондове от кабинета на ГЕРБ, каза Златанова
София. "Между 300 и 500 млн. евро може да загуби България от еврофондовете до края на настоящия програмен период", заяви евродепутатът Ивайло Калфин,...
Симитли. Община Симитли спечели финансиране по проект по Оперативна програма „Административен капацитет". С тези средства кметството ще финализира общ...
Монтана. Община Георги Дамяново създаде предприятие с европейски пари по собствен проект, съобщи кметът на общината Дилян Димитров. Проектът, наречен...
София. Две нови оперативни програми ще финансират проекти в сферата на иновациите и на образованието, съобщи президентът Росен Плевнелиев. „Работим по...
Разград. Поход с колелета по пътя на построеното с европари в България замислят областните информационни центрове, натоварени да пропагандират свършен...