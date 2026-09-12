Балканска страна е с най-ниската избирателна активност в ЕС
Едва 21% от населението й са гласували
Следете всички новини, анализи и коментари за Европейски Избори. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Едва 21% от населението й са гласували
Изчакайте и вижте какво ще последва, заяви зам.-председателят на руския Съвет за сигурност
Гражданите на 27 държави членки на Европейския съюз се отправят към урните, за да дадат своя решаващ вот
София. Конституционният съд прекрати делото по искане на 49 народни представители от "Атака" и "Коалиция за България" за обявяване на незаконосъобразн...
Добрич. Проверка на „Стандарт" установи, че училища в Добрич са променили датите на абитуриентските балове заради евровота. По данни на инспектората д...