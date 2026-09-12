Фандъкова организира среща на евростолиците на спорта през 2019
Засипаха с похвали София на галата в Брюксел
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Засипаха с похвали София на галата в Брюксел
Анатоли Илиев ще е координатор по инициативата на Балканите
С уникално танцово шоу бе откри тазгодишния Extreme Fest, част от програмата на София -2018 – Европейска столица на спорта. Близо 2000 участници и гос...
Този уикенд предстои 33-ото издание на едно от най-интересните и масови състезания на София – Обиколката на Витоша. Проявата, известна още като Витоша...
Брюксел. Родният писател Милен Русков бе отличен с Европейската награда за литература за 2014 година в Брюксел. Признанието е за романа му "Възвишение...
Брюксел. "Европейската народна партия (ЕНП) ще помага както на новото българско правителство, така и на местната власт в лицето на кметовете, за да ус...
Брюксел. Председателят на ПГ на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов подкрепи София и Бургас, които спечелиха титлите съответно за...
Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП - Господин Ковачев, как се решихте да предложите София да кандидатства за Европейска столица на спорта?- Титл...
София беше избрана за Европейска столица на спорта за 2018 г. Тази титла не е свързана с домакинства на спортни събития, а по-скоро има за цел да попу...
София. Председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков връчи на Хуго Алонсо, генерален секретар на ACES Europe официалното досие с което Софи...