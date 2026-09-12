Банско с много активности за Европейската седмица на спорта
Целта бе да се насърчават учениците да водят активен и здравословен начин на живот
Следете всички новини, анализи и коментари за Европейска Седмица На Спорта. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Целта бе да се насърчават учениците да водят активен и здравословен начин на живот
Празникът в Княжеската градина събра стотици
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще гостува в Бургас на 15 септември по повод старта на Европейската седмица на спорта. Инициативата е н...
Най-старият български планински курорт Боровец отбеляза и отпразнува на 21-22 септември Европейската седмица на спорта. Стотици деца и родители се вкл...
Повече от 10 000 жадни за активен и здравословен начин на живот софиянци се включиха в първия по рода си Extremе Fest, който се проведе през уикенда в...
Спортният министър Красен Кралев бе гост в Добрич за старта на Европейската седмица на спорта. С поздрава към десетките ученици, участници в различни...
До седмица-две се очаква на второ четене в Народното събрание да влезе поправката в закона за училищното и предучилищното образование, с която се регл...