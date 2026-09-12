След успеха с конвергентните доклади за еврото, какво предстои до дни
Днес на посещение у нас ще бъдат двама еврокомисари
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Днес на посещение у нас ще бъдат двама еврокомисари
В случай че няма допълнителни процедури, новата Комисия трябва да встъпи в длъжност на 1 декември
Изслушванията на кандидатите за членове на новата Европейска комисия ще се състоят от 4 до 12 ноември
Въпросът е дали промяната ще бъде формална, или съдържателна
Очевидно има ново начало, което трудно си пробива път през блатото на сегашната политика
Българските евродепутати социалисти подкрепиха Никола Шмит
Одобрени бях нидерландец и словенец
Зарков отговори на въпросите на ЕК и представи в детайли напредъка по законопроекти
От Брюксел обаче уточниха, че разговорите продължават
Нова телевизия обяви, че взимаме „Образование и култура”
Някои лидери формираха фронт анти-Вебер и подкрепят други кандидатури, като тази на холандския социалист Франс Тимерманс и либерала Маргрете Вестегер
Германия иска намаляване на броя на еврокомисарите и преразпределяне на бюджета на Европейския съюз. За това се обяви германският вицеканцлер и минист...
Левите премиери и еврокомисари с подкрепа за Енергийния съюз преди Европейския съвет „Енергийният съюз е необходим на Европа. Една от основните му фу...
Страсбург. В Страсбург започва редовна сесия на Европейския парламент, по време на която се очаква да бъде направен отчет на дейността на комисията "Б...
Словения ще издигне заместник министър-председателя Виолета Булц за свой нов кандидат за еврокомисар, след като бившият премиер Аленка Братушек напусн...
Брюксел. Комисията по култура на Европейския парламент гласува, че унгарецът Тибор Наврачич не може да бъде еврокомисар за образованието и посочи, че...
София. Академичният съвет на Военна академия „Г.С.Раковски" присъди почетно звание „Доктор хонорис кауза" на Кристалина Георгиева - европейски комисар...
В Еврокомисията с председател Жан-Клод Юнкер българският кандидат за заместник-председател на Европейската комисия и комисар по бюджета и човешките ре...
Доказала съм, че съм независима и работя усърдно, каза бъдещата настояща комисарка Брюксел, Красимира Темелкова,пратеник на "Стандарт" Мисля, че съ...
Брюксел. Продължава изслушването на номинираните за европейски комисари в Европейския парламент. Процедурата започна на 29 септември и ще продължат до...