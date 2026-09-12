Всичко за Еврофутбол

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Футболна треска за 100 000 лева

Футболна треска за 100 000 лева

В продължение на един месец Европа е футбол! И докато европейското първенство във Франция е в разгара си, фирма Евробет е подготвила допълнителни печа...

09 юни | 14:29
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„Спортни таланти“ е кауза!

„Спортни таланти“ е кауза!

Интервю с Екатерина Михайлова, управител на „Еврофутбол" Екатерина Михайлова: "Спортни таланти" е кауза! Екатерина Михайлова е управител на българск...

05 март | 12:58
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