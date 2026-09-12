Фалира знаков букмейкър на Васил Божков
Компанията "Еврофутбол" обявена в несъстоятелност
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Компанията "Еврофутбол" обявена в несъстоятелност
Хазартният оператор се оплаква от отнемане на лицензите
От компанията обаче го обявиха за незаконно в съобщение до медиите
Фирмата трябва да предприеме действия за преустановяване на допуснати нарушения
„Еврофутбол" изпраща петима от своите Спортни таланти за настоящата година на Олимпиадата в Рио де Жанейро, това стана ясно на днешната пресконференци...
В продължение на един месец Европа е футбол! И докато европейското първенство във Франция е в разгара си, фирма Евробет е подготвила допълнителни печа...
24-те отбора, които ще играят под флаговете на държавите участнички на Европейското първенство по футбол във Франция, влизат в битка за Купа "Еврофутб...
Играчът на тенис на маса за хора с увреждания Денислав Коджабашев спечели тазгодишната издание на програмата "Спортни таланти", организирана от "Евроф...
Близо 1 милион лева е сумата, която е търсена по програма „Спортни таланти" на „Еврофутбол" в нейното четвърто издание, съобщиха за "Стандарт нюз" орг...
Интервю с Екатерина Михайлова, управител на „Еврофутбол" Екатерина Михайлова: "Спортни таланти" е кауза! Екатерина Михайлова е управител на българск...
Остават четири дни до края на националния конкурс „Еврофутбол" очаква Спортните таланти на България – остават само четири дни до края на националния...
Стара Загора. Букмейкърски пункт на Еврофутбол в областния град е бил нападнат и ограбен през нощта в неделя, съобщиха днес от полицията. Грабежът е б...
Добрич. Българският букмейкър "Еврофутбол" ще подари на един от феновете на рока чисто нов мотор "Harley Davidson" в първия ден на рок феста в Каварна...
Букмейкърската къща увеличи бюджета си в последния момент
"Еврофутбол"- Малта взе лиценз за онлайн хазарт