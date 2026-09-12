Четвърто злато за българските щангисти на ЕВРО2016
България спечели четвърти златен медал и общо седмо отличие на продължаващото в полския град Нови Томисл Европейско първенство по вдигане на тежести з...
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България спечели четвърти златен медал и общо седмо отличие на продължаващото в полския град Нови Томисл Европейско първенство по вдигане на тежести з...
21 млади български щангисти заминават за Европейското първенство по вдигане на тежести за юноши и девойки, съобщиха от БФВТ. Шампионатът в полското гр...
Националите с добро представяне на Евро 2016 Националният отбор на България завоюва два медала от провеждащото се в Грозни (Чечня) Европейско първенс...
Всеки мечтае да е на мястото на Кристиано Роналдо. Но не само заради огромните успехи, които звездата постига на терена. След като е печелил всичко на...
Селекционерът на Белгия Марк Вилмотс очаквано беше уволнен след критиките, които се посипаха по него след отпадането на отбора на четвъртфиналите на Е...
Георги Марков, бивш конституционен съдия - Г-н Марков, има ли урок, който трябва да научим, в спортно, а и в организационно отношение след Евро 2016?...
Медиите в цял свят откачиха след драматичната победа на Португалия над фаворита Франция на домашното европейско първенство на "петлите". Най-големите...
Евро 2016 завърши с поредните инциденти, този път във фензоната край Айфеловата кула, където вечерта се събраха над 90 000 човека. Те започнаха още пр...
Френският халф Димитри Пайе си навлече гнева на хиляди фенове на Португалия и Роналдо по време на финалния мач от Евро 2016 между двата отбора (1:0 сл...
Уникално по рода си шоу сложи край на Евро 2016. Основна тема по време на спектакъла снощи бяха страните-участнички на шампионата. Централно място сре...
Френските страдания от загубата на Евро 2016 още не утихват. След като късно снощи избухнаха размирици в столицата заради загубата на националния тим...
Футболната федерация на Португалия ще получи 25,5 милиона евро по повод спечелената европейска титла. Франция пък ще прибере два милиона по-малко, съо...
Тази загуба ще ни направи по-силни. Това заяви голмайсторът на Евро 2016 Антони Гризман след като снощи Франция претърпя поражение от Португалия. "Въ...
Над 40 души са арестувани след финала на Евро 2016 във Франция. Това съобщава "Фокус" и уточнява, че фенове са създали множество безредици във френска...
Видео от мача - ТУК! Акценти от живото предаване - ТУК! Португалия е новият европейски шампион! Страната спечели първата си титла с драматична поб...
Франция изяви готовност да гласува за Антоан Гризман ако се кандидатира за президент, независимо от резултата мача с Португалия на "Стад дьа Франс" та...
Контузия спря атаката на Момчил Караилиев (вляво) към медал от 23-ото европейско първенство по лека атлетика в Амстердам. 34-годишният атлет постигна...
Това европейско може и да не предложи зрелището и множеството попадения, на които се надявахме, но красивите футболни половинки отсрамиха мъжете си от...
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Тихомир Иванов стана поредния български атлет, който се класира за финал на 23-ото Европейско първенство в Амстердам. Талантът завърши 10-и в квалифик...