След ключова среща! Сарафов с нова акция
Разговаря с представители на еврейската общност в България
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Разговаря с представители на еврейската общност в България
Младен Маринов уведоми представители на общността, че самоличността на човека, счупил прозорец на Синагогата в София, е установена, той е арестуван и...
Ние като българи действително имаме основание да сме братя с израелския народ и да се гордеем с това, което преди 70 години българският народ е направ...
Бургас. С цветя и възпоменателно слово в Бургас бяха почетени жертвите на кървавия атентат на летището в Сарафово. Пред паметника на загиналите глави...