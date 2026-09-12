Жени Живкова зарадва приятел от детството
Топ дизайнерката разгледа изложбата на известния художник в Арт клуб Дипломат
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Топ дизайнерката разгледа изложбата на известния художник в Арт клуб Дипломат
Не съм се изморила да ме свързват с дядо ми, казва дизайнерката
Не успя обаче да се пребори, даже дядо й каза: ще имаме проблем, разказва Евгения Живкова
Евгения Живкова възпява функционалния шик в есенно-зимната си колекция, която показа при традиционно голям интерес на дефиле в Парадайс център. Светск...
Людмила Живкова си отиде преди 35 години, но легендите и въпросите, свързани с нейната смърт на 21 юли през 1981-ва, продължават да се тиражират. Въпр...
Имахме общ 250-кубиков мотор с брат ми Тодор, разказва топдизайнерката, която засега излезе от политиката Евгения Живкова, която се въздържа от завръ...
Ако все още има дами, които се чудят как трябва да изглежда гардеробът им за новия сезон, това означава, че не са били на двете ревюта с модели на Евг...