Нова светска двойка. Валерия избра известен богаташ /СНИМКА/
Двамата празнували Нова година до зори
Следете всички новини, анализи и коментари за Евгени. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Двамата празнували Нова година до зори
Любимата му направи шокиращото признание с пост
Двамата отдавна не са засичани заедно в публичното пространство
По всичко личи, че двойката от "Ергенът" е сложила край на връзката си
За сметка на това друга ергенка, участничка в шоуто, превари Евгени и Валерия и ще става булка
Този път май наистина имат проблеми
Кой се появи в "Капките"
Какво следва за влюбената двойка
Живеят под един покрив
Двамата се появиха в новото шоу на bTV
Решиха се на много важна крачка
Рокля мечта показа победителката в шоуто
За връзката на Евгени и Валерия се изписа много, те бяха най-одумваните дълго време
Какво става с двамата млади? Влюбени ли са още
Двамата оглеждат специален комплекс край морето
Коя е булката?
Участничките в имението предвидиха скорошни скандали
Учителна и ориенталска танцьорка събраха погледите
Съквартирантите в Big Brother All Stars не губят и минута и само след три дни в Къщата, напрежението вече започва да излиза наяве. В живото предаване...