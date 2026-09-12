Класация на туристите: Всички харесват Пловдив
Един от най-древните в Европа, очарова със запазен калдаръм, уютни кафенета и впечатляващи гледки, описват го чужденците
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Един от най-древните в Европа, очарова със запазен калдаръм, уютни кафенета и впечатляващи гледки, описват го чужденците
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София. Euronews определи за снимка на деня фотография с днешния облик на Паметника на съветската армия в София. Централната фигура в композицията осъм...