Изненадваща рокада! Харизанов аут от Euronews

Изненадваща рокада в Euronews. Анализаторът Георги Харизанов е аут от телевизията.

Харизанов поема по свой, различен професионален път и вече няма да бъде част от екипа на Euronews България. Благодарим му за съвместната работа и му пожелаваме успех в новите предизвикателства, съобщиха от медията в официално изявление.

В него се казва още:

Малко след това съобщение самият Георги Харизанов написа пост на личната си страница във Фейсбук:

To whom it may concern:

Заводската слепота е понятие, описващо намаляващата ефективност след шестата година на една и съща позиция. Е, минаха шест години и половина и е време за промяна.

След Георги Коритаров, светла му памет, е трудно да се научи нещо ново за журналистиката, силата на човешкия интелект и жаждата за знание.

След Добрин Иванов е трудно да се научи нещо ново за социалната отговорност, родолюбието и инвестирането в мисии.

След Евронюз е трудно да се научи нещо ново за медиите, обективността, независимостта и уважението към всички гледни точки.

А аз обичам да уча. Непрестанно. И има още много какво да уча в още много сфери.

С времето се натрупаха идеи и предложения, несъвместими с доскоро заеманата от мен позиция.

На 04.04.2023 помолих да бъде прекратен договорът ми за прокурист на “ТВ ЕВРОПА” АД.

Евронюз България е сбъдната мечта и, ръководена от страхотните Marina и Надя, тази мечта тепърва ще блести и ще бъде пример за обществото и гордост за екипа и инвеститора.

Винаги ще помагам с каквото мога на страхотния екип. Има как.

Колеги, вие сте невероятни. До един.

Свободата, Санчо…