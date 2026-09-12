Пеевски: Толерантността между етносите е без алтернатива
Кандидатът за депутат пи кафе с част от жителите на града, като събра на едно място представители на различни етноси и религи
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Кандидатът за депутат пи кафе с част от жителите на града, като събра на едно място представители на различни етноси и религи
Седем дървета, като символ на мирното съжителство на различните народности в Пловдив, ще бъдат засадени в центъра на града
Приобщаването на етносите е важно, защото е условие за успеха на нацията. Това заяви на дискусия в Перник председателят на АБВ Георги Първанов. По дум...
Стара Загора. Първият у нас културно-информационен център "Етносвят България" отвори официално врати в старозагорския кв. Три чучура-север в събота. Д...
Депутатите да се откажат от езика на омразата, призовава проф. Антонина Желязкова
Жените държат повече на професионланата си реализация от мъжете, твърдят от БАН