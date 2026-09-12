Ердоган с послание за най-старата джамия у нас
Върнаха блясъка на "Ески джамия" в Хасково, сочена за първия мюсюлмански храм на Балканите
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Върнаха блясъка на "Ески джамия" в Хасково, сочена за първия мюсюлмански храм на Балканите
Стара Загора. Литиен кръст от патриаршеския храм „Св. Алeксандър Невски" и три икони – на Св. Георги, Св. Богородица и Св. Мина, бяха сред множеството...
Над 200 човека се събраха през Съда в Стара Загора да защитят Музея на Религиите
Стара Загора. Делото за собствеността на бившата Ески джамия в Стара Загора, сега музей на религиите, нажежи до бяло политическите страсти. Час преди...
Стара Загора. Общинските съветници в местния парламент на старозагорци категорично се обявиха срещу готвените промени в Закона за вероизповеданията, к...
Враца. И второто заседание по делото, заведено от мюсюлманското вероизповедание срещу държавата за връщане на собствеността на Ески джамия във Враца с...