Край на една епоха. Спират легендарна кола
Смята се, че моделът е остарял
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Смята се, че моделът е остарял
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Илиан Василев, бивш посланик на България в Русия Показният разстрел на един от водачите на руската опозиция само на метри от Кремъл оттеква болезнено...