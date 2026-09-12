Йотова в Бачковския манастир за събитие с историческа памет
Президентът ще се включи в литийно шествие, а 20 иконописци представят творбите си в светата обител
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Президентът ще се включи в литийно шествие, а 20 иконописци представят творбите си в светата обител
Денят събира паметта за защитник на иконите, молитви за най-съкровеното и обичаи за плодородие
Менхивар-Аяла е избягал от Салвадор
Днес е възвеждането на архимандрит Василий в епископски сан
Сега той е председател на софийския митрополитски катедрален храм "Св. великомъченица Неделя"
В негово време животът на Църквата бил смущаван от различни ереси
Стана епископ
Тимотей не се подчинил на заповедта на владетеля и без страх продължавал да върши това, което му подобавало като на християнски епископ
Християните отхвърляли култа към императора и другите божества, с което предизвиквали враждебността на властите
Свети Михаил не престанал да изобличава еретиците, но заплатил за това с изгнание до края на живота си
Свети Теодор бил родом от Цариград и живял през IV век, свети Анастасий живял през VІ век
Аретусийският епископ направил чудеса
Беше го страх, защото знаеше какво чудо е всичко това, каква трудност е
Българският патриарх е бил една кристално чиста личност
Имало умишлено малтретиране на деца
Иконата е изработена в Йерусалим
Сред сградите на епископската резиденция блести уникална сграда, имаща само няколко аналогии в късната Римска империя
Всички участници в надпреварата получиха медальон с кръстчета, подаръци и сладки
Абсолютната власт на папата е една от пречките пред сближаването на католическата и православната църкви
С българската делегация в правителствения Фалкон за първи път пътува и епископ от Северна Македония, който ще отнесе свещения огън в храмовете на съсе...