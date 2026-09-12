Епилепсията може да се контролира успешно
Д-р Емануела Костадинова от УМБАЛ „Пълмед“: При правилно лечение хората с епилепсия могат да водят пълноценен живот
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Д-р Емануела Костадинова от УМБАЛ „Пълмед“: При правилно лечение хората с епилепсия могат да водят пълноценен живот
При навременна реакция той е можел да бъде жив днес
9-годишното момиченце имало стара травма
ЕЕГ апарат дава отлични възможности на докторите да се справят с тежки епилепсии, което е много добър шанс за дечицата да живеят един нормален и пълно...
Музиканти с благотворителен концерт за 12-годишното момиче от благоевградското село Церово
Крайна фаза на туберкулоза може да отключи епилепсия
До три години може да има ефикасно лекарство срещу това заболяване, казва акад. проф. Лъчезар Трайков
Родители на деца с диабет и епилепсия все по-често получават отказ децата им да бъдат приети в детска градина. Същевременно законите не гледат на тези...
С баща му Бърт се напивали до козирката по цялото земно кълбо След като удря главата си в дънер, световният рок хулиган пие лекарства всеки божи ден...
Това е световна иновация, но държавата не покрива 40-те хиляди за електродите, признава д-р Красимир Минкин 2015 г. чука на вратата, а с нея идват и...
Благоевград. Депутатът и областен лидер на ГЕРБ в Пиринския край Даниела Савеклиева направи дарение на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия в...
само в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" в София
Вирусите обострят мигрената, плексита и радикулита
Разболяла се от синдром на Уест заради аномалии на плацентата