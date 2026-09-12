Високи сметки за ток. Манипулират ли ни от енергото
Каква е истината
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Каква е истината
Реформаторският блок издигна бизнесмен за кмет на Ямбол. Бившият шеф на местното енерго и настоящ бизнесмен Димитър Стоянов е кандидатурата за градона...
Зад гърба си имат устройство, което смъква със 70% сметките Велико Търново. Двамата изобретатели от старата столица, които преди няколко седмици напр...
Иска от машината 360 лева, хората в блока не могат да обжалват Варна. Енергото прати писмо до асансьор, в което го призовава да си плати сметката от...
Велико Търново. Екипи на ЕНЕРГО-ПРО монтираха платформа за обезопасяване на щъркелови гнезда след като станало ясно че прелетните птици са причината з...
Цените се определят на пазарен принцип, контрират от ЕРП-тата София. Нов удар срещу ЕРП-тата нанесе Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Споре...
Енергото ще плаща, ако изгори телевизора заради по-малко от 220 волта в контакта
Велико Търново. 300 000 лв. ще трябва да плати "Енерго-Про Мрежи" АД на родителите на загиналия от токов удар Светлин Славов от село Козаревец. Решени...
Велико Търново. Ученици от старата столица направиха умна сграда, която сама произвежда ток. С нея обитателите й ще забравят за високите сметки от ене...
Пловдив. Протестиращите срещу високите сметки за ток пловдивчани подгониха австрийския монополист EVN с автомати "Калашников". Това се случи по време...