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Енергото в акция "Щъркели"

Енергото в акция "Щъркели"

Велико Търново. Екипи на ЕНЕРГО-ПРО монтираха платформа за обезопасяване на щъркелови гнезда след като станало ясно че прелетните птици са причината з...

14 юли | 14:24
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