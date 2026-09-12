"Възраждане": Енергийната стратегия трябва да запази въглищните мощности
Населените места около града ще станат привлекателни за младите хора
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Населените места около града ще станат привлекателни за младите хора
България има 16 млрд. за усвояване, каза депутатът от ДПС
Министърът на енергетиката посочи визия за развитие до 2053 г.
Според Овчаров размерът на щетите е увеличен без никакви нови факти и доказателства по делото...
Актуализацията на Енергийната стратегия е насочена главно към диверсификация на източниците и вноса на енергийни ресурси, заяви още депутатът от ГЕРБ....
До 2030 г.: Всяка четвърта сграда с централно отопление, всяка трета - със синьо гориво
София. Синдикатите ще представят енергийната си стратегия, разработена съвместно със социалните партньори (правителство и работодатели). Инициативата...
Нов анализ ще определи съдбата на АЕЦ “Белене”