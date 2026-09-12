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Искат 18,5% скок на тока

Искат 18,5% скок на тока

София. Въвеждане на стъпаловиден график за поскъпване на тока с 18,5% за една година, е първата от общо 17 антикризисни мерки за оздравяване на енерге...

29 април | 20:50
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