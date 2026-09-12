КЕВР се събуди и откри, че на енергийната борса имало злоупотреби
Peгyлaтopът e пpeдocтaвил нaличнитe дoĸyмeнти нa ДAHC и MBP
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Peгyлaтopът e пpeдocтaвил нaличнитe дoĸyмeнти нa ДAHC и MBP
Правилата на енергийната борса са несъвършени, наложително е да ги променим
Очакват се тежки последици за индустрията, заяви Иван Хиновски
Не става дума за физически дефицит, а за търговски дефицит, твърдят от АИКБ
Общественото брожение оказва натиск на цените в посока надолу
Българската независима енергийна борса (БНЕБ) работи перфектно. Това заяви председателят на КЕВР Иван Иванов и допълни, че дейността й се следи ежедне...
44,07 лв. за МВтч е цената на най-скъпата електроенергия, продадена във вторник, по време на първата реална тръжна сесия на Българската независима ене...
Индустрията и гражданите ще имат право на избор на свободния пазар Напълно функционираща енергийна борса може да има най-рано в началото на декември....
София. Въвеждане на стъпаловиден график за поскъпване на тока с 18,5% за една година, е първата от общо 17 антикризисни мерки за оздравяване на енерге...
София. До 10 дни ще бъде ясен операторът, който ще организира електроенергийната ни борса, стана ясно от думите на председателя на ДКЕВР Боян Боев. Н...
При повече членове в балансиращите групи разходите им ще намаляват, обясняват от ЕВН
София. ЕСО не иска да бъде оператор на електроенергийната борса, която трябва да заработи у нас. Компанията е оттеглила от ДКЕВР заявлението си за пол...