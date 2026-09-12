Голям наш енергиен бос вика спешно хора на работа
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Какво коментира собственикът на "Електрохолд"
Стара Загора ще бъде домакин на двудневен форум, днес и утре, на който ще се обсъжда европейския пакет „Чиста енергия“ и произтичащите от него политик...
Експерти допускат мястото на уволнения Антон Павлов да остане вакантно Още поне седмица премиерът Бойко Борисов ще решава кой да назначи за зам.-енер...