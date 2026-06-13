WhatsApp въвежда повече емотикони
Функцията ще е достъпна скоро и на iOS, и на Android
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Функцията ще е достъпна скоро и на iOS, и на Android
Ще повярвате ли, че „усмихнатото човече", което всекидневно използвате в съобщенията си, е на повече от 50 години? Да, Smiley не е измислен с появата...
Социалната мрежа Facebook е премахнала от менюто си емотикона "чувствам се дебел", който предизвика критики и протести, пише Washington Post. "Същест...