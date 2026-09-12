Свалиха от екран любими наши водещи! Причината
Пускат ново шоу в ефира на Нова
Следете всички новини, анализи и коментари за Емо Чолаков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пускат ново шоу в ефира на Нова
В шоуто бе тествана семейната хармония
Разбрахме какво означава израза: оплете се като пиле в кълчища
Гласът на шоумена започна да трепери
Водещият коментира предстоящия сезон на "Един за друг"
През пролетта
Известният тв водещ се захвана с нещо голямо
Коя е тайнствената Ивета
Какво се случи на сцената
Обяви го за пошло и отвратително предаване
Всеки минава през гадости, животът е пълен с такива, коментира синоптикът
Оженил се е за новата си приятелка Ивета
Бившият синоптик има фобия от змии
"Юлското слънце през юни ще изгрее с августовски замах" - няма по-точно определение за внезапната гореща вълна, която ни заля от няколко дни. Бисерът...
Емо Чолаков стана татко за втори път. Новината за появата на дъщеричката му съобщиха Деси и Сашо от "Преди обед". И го поздравиха за щастливото събити...
"Кодът е неизбежен, но поне досега не е напекло картата до цвят, различен от жълтия. Различна е само обстановката в Смолян. Там заради събора е зелено...
Стават грешки, ние сме синоптици, не "началници", казва телевизионерът Всички обичат Емо Чолаков. Лафовете му връщат усмивките по лицата на хората до...
Чаровният синоптик чака и син около 3 март Емо Чолаков ще става мъжки татко в началото на следващата година. Момченцето трябвало да се появи някъде о...
Две сватби вероятно ще вдигнат любими лица от ефира на bTV. Георги Милчев-Годжи беше засечен от папараци при взимане-даване с бракоразводните служби в...