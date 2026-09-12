Всичко за Емо Чолаков

Следете всички новини, анализи и коментари за Емо Чолаков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Култура
Емо Чолаков вдига сватба

Емо Чолаков вдига сватба

Чаровният синоптик чака и син около 3 март Емо Чолаков ще става мъжки татко в началото на следващата година. Момченцето трябвало да се появи някъде о...

12 октомври | 22:30
0 коментара
14151
Светски лъвове надяват халки

Светски лъвове надяват халки

Две сватби вероятно ще вдигнат любими лица от ефира на bTV. Георги Милчев-Годжи беше засечен от папараци при взимане-даване с бракоразводните служби в...

12 септември | 19:35
0 коментара
16890