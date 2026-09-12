Христо Живков си отиде преди отново да снима с Мел Гибсън
Топ актьорът очакваше сценария на „Страстите Христови“ 2
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Топ актьорът очакваше сценария на „Страстите Христови“ 2
Прочутият кинаджия разгледа музеен комплекс, посветен на Втората световна война
На 22 април 2016 г. Емир Кустурица и неудържимият „Оркестър на непушачите" (The No Smoking Orchestra) пристигат в България по покана на Degris Events...
За жителите на Мокра гора животът продължава да е чудо Теснолинейката "Шарганска осмица" възкръсва след култовата лента Мокра гора - Дървенград - Со...
Историята с предотвратеното покушение срещу Емир Кустурица далеч не е безобидна и има доста дълбоки корени. Кълбото тръгва да се разплита, след като б...
Босненската полиция е предотвратила опит за убийството на Емир Кустурица, съобщава сръбският вестник "Ало". Полицията е научила, че се подготвя атент...
След петъчното си шоу в София Емир Кустурица заяви, че сърбите и българите много си приличат. "Споделяме живота в югоизточната част на света. Може...
Режисьорът строи "Титаник" от малък, измислил "Ъндърграунд" отзад напред