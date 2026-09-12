Трагедия сполетя семейството на Еминем
Какво се случи
Следете всички новини, анализи и коментари за Еминем. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво се случи
Рапърът пуска специално парче по повода
Прави опити да имитира Еминем
Влезе в Гинес с 1560 произнесени думи за 6 минути и четири секунди
Култовият рапър отново застава пред камерата 19 след последната си роля
Нахлул в дома му и го нападнал
Похитителят е в ареста и му предстоят до 20 години затвор
Култовият рапър нахрани служители на първата линия в Детройт
"Rap God" достигна 1 милиард гледания в YouTube
Рапърът изпълни „Lose Yourself“, която му донесе статуетка през 2002
Новият албум на рапъра - "Music to Be Murdered By" вече с 279 000 продадени копия
В дуетите участва и покойният рапър Juice WRLD
Разследването е заради заплашителни текстове към дъщерята на президента Доналд Тръвп
Изследване на университета Хартпури в Глочестършър показва, че музиката на световноизвесния рапър Еминем може да ви направи по-силни, като увеличи с ц...
Както вече знаете, N.W.A. ще превземат кината съвсем скоро с филма Straight Outta Compton. Но най-опасната група в света съвсем скоро може да се озове...
Еминем заяви на висок глас своята досада от Фейсбук."Не влизам често в интернет - преживяването не е от най-приятните. Не е продуктивно. Особено когат...
Еминем добави още едно признание към главоломната си кариера - място в "Гинес". Кралят на хип-хопа Еминем влезе в 60-ото юбилейно издание на Книгата н...
В "Rap God" Еминем изрича 1560 думи за шест минути и четири секунди
Сайтът раздаде първите си музикални награди