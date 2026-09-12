Всичко за Еминем

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Еминем ни прави по-силни

Еминем ни прави по-силни

Изследване на университета Хартпури в Глочестършър показва, че музиката на световноизвесния рапър Еминем може да ви направи по-силни, като увеличи с ц...

30 октомври | 9:15
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Момчето от осмата миля

Момчето от осмата миля

Еминем добави още едно признание към главоломната си кариера - място в "Гинес". Кралят на хип-хопа Еминем влезе в 60-ото юбилейно издание на Книгата н...

19 септември | 20:45
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