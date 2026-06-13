Дадоха почетен военен знак на посланик Ема Хопкинс
Наградата е за проявен висок професионализъм, активна работа и принос за успешното реализиране на приоритетите в областта на двустранното сътрудничест...
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Наградата е за проявен висок професионализъм, активна работа и принос за успешното реализиране на приоритетите в областта на двустранното сътрудничест...
Д-р Роб Диксън сменя Ема Хопкинс през август
През следващите 11 месеца българите могат да дойдат и да се заселят в Обединеното кралство както досега
Дискусията е посветена основно на резултатите за бизнеса от Брекзит
Туристическият министър Ангелкова ще обсъжда идеята с колегата си Владислав Горанов
Хората да не се плашат с твърдения, които не са верни иска посланик Ема Хопкинс
Посланичката на Великобритания благодари за подробните разяснения по обсъдените теми
Ако не се стигне до сделка, ще трябва на национално равнище да се обсъждат всички въпроси, посочи посланикът
Момичета от цялата страна отново ще имат възможност да изразят вижданията си по общественозначими теми...
Засега няма да има промяна в пътуванията и търговията с Великобритания. Това успокои в свое изявление посланикът на Обединеното кралство у нас Ема Хоп...
Чуждестранни дипломати ни поздравиха за днешния празник и изтъкнаха, че с радост са присъствали на военния парад в столицата. "Фантастичен парад на...
Нейно превъзходителство Ема Хопкинс, посланик на Великобритания у нас, бе домакин на необичайно събитие. Нейните вип гости се събуха боси, за да усетя...
Новият посланик на Великобритания у нас Ема Хопкинс коментира в ефира на бТВ борбата срещу тероризма и заяви, че "трябва колективно да отговорим на то...
Британският посланик в България Ема Хопкинс и председателят на Народното събрание Цецка Цачева откриха в парламента изложба, посветена на Магна Харта....
Майката на две дъщери е обявена за държавен служител на годината в кралството през 2008 г. За първи път посланик на Обединеното кралство у нас ще бъд...
Новият британски посланик Ема Хопкинс, която наследи на поста Джонатан Алън, който си тръгна от България през януари, поздрави българите чрез видеообр...