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Магна Харта в парламента

Магна Харта в парламента

Британският посланик в България Ема Хопкинс и председателят на Народното събрание Цецка Цачева откриха в парламента изложба, посветена на Магна Харта....

18 юни | 15:55
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