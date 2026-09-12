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ДКЕВР се оплака от ЕВН

ДКЕВР се оплака от ЕВН

София. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране се оплака, че неийни служители са били възпрепятствани от ЕВН България Електроразпределение...

18 юни | 14:51
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