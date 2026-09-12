ЕРМ Запад: Електромерите на бъдещето идват, но проблемите остават
Подмяната на 2,3 млн. измерители до 2030 г. върви редом с остаряла мрежа, криптоферми фантоми и социални рискове
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Подмяната на 2,3 млн. измерители до 2030 г. върви редом с остаряла мрежа, криптоферми фантоми и социални рискове
Законът не отменя неустойките, които трябва да бъдат изплатени от електроразпределителните дружества
София. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране се оплака, че неийни служители са били възпрепятствани от ЕВН България Електроразпределение...
Поевтиняването на тока ще ни докара по-страшна криза