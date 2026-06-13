Танев променя учебниците на най-малките
Министерството на образованието ще започне да въвежда промени в учебниците от 1-и до 4-и клас. "Ще се хванем с тези няколко, за които учители и родите...
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Министерството на образованието ще започне да въвежда промени в учебниците от 1-и до 4-и клас. "Ще се хванем с тези няколко, за които учители и родите...