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Качват в нета учебниците

Качват в нета учебниците

Съдържанието на учебниците ще бъде качено на обща електронна платформа, така че всички ученици и учители да имат достъп до него. Просветното министерс...

07 октомври | 19:25
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