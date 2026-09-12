Всяко училище с по 24 хил. лв. за извънкласни дейности
Електронната платформа за програмата на МОН "Твоят час" вече работи. Всички училища в страната ще имат възможността да разполагат с общо 140-те милион...
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Електронната платформа за програмата на МОН "Твоят час" вече работи. Всички училища в страната ще имат възможността да разполагат с общо 140-те милион...
Българският лекарски съюз започва инициатива, която дава възможност на младите лекари да участват по електронен път в продължаващо медицинско обучение...
Съдържанието на учебниците ще бъде качено на обща електронна платформа, така че всички ученици и учители да имат достъп до него. Просветното министерс...
София. Правителството прие Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието и науката (2014-2020 г....
Благоевград. Областна дирекция по безопасност на храните- Благоевград внедрява електронна платформа за улесняване обслужването на бизнеса и населениет...
Стара Загора. Електронната платформа „Моята еОбщина", която бе създадена за улесняване връзката на гражданите с общинската администрация и други общес...
Стара Загора. Електронна платформа „Моята община" създадоха група млади ентусиасти от Града на липите. „Краткият отговор е, защото можем и искаме в гр...