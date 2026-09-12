Три месеца без парно! Клиенти на Топлофикация пропищяха
Техниците свалили електромера, а абонатите на „Топлофикация” останали на студено
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Техниците свалили електромера, а абонатите на „Топлофикация” останали на студено
Чакане, куп разрешителни, дават се пари навсякъде. оплакват се от бюрокрацията граждани
Иска от машината 360 лева, хората в блока не могат да обжалват Варна. Енергото прати писмо до асансьор, в което го призовава да си плати сметката от...
София. Стефан Цанков, председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, алармира за сериозни пропуски в проверките на уредите за...
Реорганизацията може да надуе сметките за октомври, предупреждава монополистът
София. Електроразпределителните дружества да трябва да доказват потреблението на клиентите си, ако те са получили по-висока сметка за подобен минал пе...