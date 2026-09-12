Buick ще произвежда електромобили
GM заяви, че ще похарчи 35 милиарда долара за електрически и автономни превозни средства до 2025 г.
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GM заяви, че ще похарчи 35 милиарда долара за електрически и автономни превозни средства до 2025 г.
До 4000 души ще трябва да си тръгнат от концерта
Субсидията от 9000 евро е причина за големия скок в продажбите
Десет години след основаването на базирания в Пало Алто специалист по електроавтомобили Tesla, огромните инвестиции започват да се изплащат. Успехът...