Нов световен рекорд! Колко вдигна най-бързият е-звяр
Texничecĸитe xapaĸтepиcтиĸи нa Аѕраrk ЅР600 зaceгa вce oщe ce пaзят в тaйнa
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Texничecĸитe xapaĸтepиcтиĸи нa Аѕраrk ЅР600 зaceгa вce oщe ce пaзят в тaйнa
Той ще бъде представен тази седмица
Очаква се да бъде пуснат в производство от 2025 г.
Липсата на държавни стимули като в другите страни е причината за малкия брой е-коли у нас
Инвестицията на БМВ ще запази 5000 работни места във фабриката на компанията в Оксфорд
Лудвиг, Реми и Карен прекосяват Евразия с електрически автомобил, за да насочат вниманието към опазването на околната среда Тази история започва пре...
На хоризонта се появи сериозен конкурент на Tesla Model S P85D, който обещава да надмине по скорост електрическия автомобил на Илън Мъск. Латвийската...