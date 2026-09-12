Истината лъсна! Социолози умишлено свалят рейтига на Пеевски
Фалшивата "промяна" удари дъното с манипулациите си
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Фалшивата "промяна" удари дъното с манипулациите си
Проучването е на "Екзакта Рисърч Груп"
Напълно вероятно е седем партии да попаднат в следващия парламент
ГЕРБ запазва позицията си на първа политическа сила с 24% от гласовете
За ГЕРБ - 18,6%, за БСП - 16,5%, за "Има такъв народ" - 9%, за ДПС - 5,4%
Най-много свои избиратели от парламентарните избори през 2014 г. са запазили БСП, ГЕРБ и ДПС – по над 80% 61% от българите твърдят, че управлението н...
През март ГЕРБ запазва електоралната си тежест и остава първа политическа сила с 24%, БСП -13%, ДПС- 5.7%, РБ-5,5%, ПФ -4,5%, АБВ-2.6%, Атака 2.5%....
Бъдеща партия на депутата Велизар Енчев, избран от листите на "Патриотичния фронт", но по-късно напуснал парламентарната група, ще "краде" гласове най...
27,4% от вота на българите биха отишли за ГЕРБ, ако изборите се провеждаха днес. БСП получават 11.1% подкрепа, а за ДПС биха гласували 8,2%, за РБ –...
София. Осемте формации влизат в парламента според данните от 100% паралелно преброяване на агенция "Екзакта Рисърч Груп". ГЕРБ са първи с 34%, БСП - Л...
София. 43% е избирателната активност според данните на "Екзакта рисърч груп". ПП ГЕРБ води с 35,2%, Коалиция "БСП лява България" е втора с 15%, на тре...
София. ГЕРБ води с 35%, сочат данните на „Екзакта Рисърч Груп", към този момент. На второ място е коалиция "БСП лява България: с 15%, ДПС е на трето...
"Светът е изправен пред безпрецедентно ниво на криза след Втората световна война и скоро няма да бъдем в състояние да реагираме". За това предупреди е...
16 на сто аванс за ГЕРБ и 7 партии в новия парламент, прогнозира "Екзакта"
София. ГЕРБ получават 29,4%, а БСП - 21,2% от гласовете на изборите за Европейски парламент, сочат данни на Екзакта Рисърч Груп, цитирани от агенция "...
София. 37% от българите са разочаровани от политическата сила, на която симпатизират, показва проучване на „Екзакта Рисърч Груп". Една трета твърдят,...
Доверието в кабинет и парламент пада, 6 партии с шанс за евродепутати