Всичко за Експонати

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Гостуваща изложба в Банско

Гостуваща изложба в Банско

В рамките на Европейските дни на наследството, в Банско днес ще се открие изложба „И ние бяхме деца. Писателите като хлапета". Експозицията е резултат...

01 септември | 12:30
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Лувъра гостува в Казанлък

Лувъра гостува в Казанлък

След българската изложба на тракийските съкровища в Лувъра, в която много от експонатите са от Долината на царете край Казанлък, прочутият парижки муз...

14 май | 11:05
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