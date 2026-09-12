Следи от експлозив опразниха шведско летище
Летище Стокхолм-Скавста бе опразнено след като бяха открити след от експлозив върху багаж. Тревогата бе обявена след проверка за сигурността. "Въпрос...
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Летище Стокхолм-Скавста бе опразнено след като бяха открити след от експлозив върху багаж. Тревогата бе обявена след проверка за сигурността. "Въпрос...
Започва дело във Видин, виновните няма как да бъдат осъдени Видин. Обработваните в Горни Лом противопехотни мини са били вкарани у нас почти нелегалн...
София. "От 3 до 5 тона са избухнали на 5 места в цеха в Горни Лом. Не е имало натрупване на експлозив във фабриката". Това заяви в предаването "Събуди...
Варна. Районът в центъра на Варна между Шишковата градинка и площад "България" бе отцепен по обяд заради сигнал, че е открито взривоопасно вещество,...
София. "Установена е самоличността на терориста, загинал при взрива на летище Сарафово преди две години и в момента по линия на международното сътрудн...
Бургас. Прокуратурата се е добрала до нови данни за националността и самоличността на терориста, който взриви автобус с израелски туристи на летище Бу...
Исламабад. Експрезидентът на Пакистан Первез Мушараф оцеля след бомбен атентат срещу него в Исламабад, съобщава Франс прес. Взривно устройство, заложе...
Манама. Взривно устройство в Бахрейн е убило трима полицаи, предаде AФП. Бомбата е избухнала по време на сблъсъци между полиция и бунтовници близо до...
Кано. Нигерийската армия е открила в района на град Кано, в северната част на страната, организиран от бунтовници завод за производство на експлозиви,...