Полк. Петров: От 3 до 5 тона са избухнали в цеха в Горни Лом

София. "От 3 до 5 тона са избухнали на 5 места в цеха в Горни Лом. Не е имало натрупване на експлозив във фабриката". Това заяви в предаването "Събуди...