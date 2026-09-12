Може да се стигне до експертен кабинет
ДПС стоят стабилно - техният процент е около 10 на сто, казва Юлий Павлов
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ДПС стоят стабилно - техният процент е около 10 на сто, казва Юлий Павлов
Ние важните неща за България ги свършихме в този мандат.
Експертно правителство в момента у нас не е възможно. Липсата на доверие между политическите сили в този парламент е огромна и няма как какъвто и да е...
Много разчитам на Реформатоския блок, обяви експремиерът
Отказва се от имунитета си веднага след клетвата за депутат