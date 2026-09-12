Боршош с нова акция! Подгони нелегалните екскурзоводи
Започват координирани действия на Министерство на туризма, КЗП и браншовите организации
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Започват координирани действия на Министерство на туризма, КЗП и браншовите организации
Днес изтича крайният срок да се подадат оферти към министерството
Очаква се тази година да получат такива, но не под формата на безвъзмездна помощ
Министерство на туризма пуска специална обществена поръчка
Те настояват за финансова помощ
Искат предити с лихва 1-2 процента
Те се надяват и на безвъзмездна финансова помощ от държавата
80 процента от тях са в непршиятна ситуация с държавната помощ
15 зрелостници от гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков" във Видин станаха екскурзоводи, съобщи ръководителката на курса за усвояв...
Вписват издадените лицензи в регистър към Министерството на туризма Само екскурзоводи, които са издържали изпит и са получили лиценз за работата си о...
Подготовка на добри кадри за туризма обедини училище и бизнес в Кърджали за провеждане на състезанието „Най-добър млад екскурзовод". Възпитаниц...
Велико Търново. Безплатни пешеходни обиколки с беседи, посветени на националния празник 3-ти март организира Регионалният исторически музей във Велико...
Велико Търново. Екскурзоводи влизат в час по история във великотърновските училища, за да показват истински артефакти и съкровища открити по време на...