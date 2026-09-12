Тайните на Ейми (ВИДЕО)
Десет малко известни факта за певицата от Клуб 27
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Десет малко известни факта за певицата от Клуб 27
Връзката ѝ с Блейк Фийлдър-Сивил е храна за таблоидите
Цялата колекция донесе приходи от 4 милиона долара
Каменна плоча с името на покойната певица бе поставена в Лондон
Автопортретът на музиканта също ще е част от изложбата
Шведската актриса Нуми Рапас, известна от фантастиката "Прометей", ще изиграе трагичната история Ейми Уанхаус в предстоящ биографичен филм за певицата...
Паметник на Ейми Уайнхаус събра приятелите и почитателите й по време на официалното му откриване в Лондон. Скулптурата на неподражаемата певица се изд...
Майката на британската звезда Ейми Уайнхаус - Джанис, разкрива в книга последните дни на дъщеря си. Певицата, която бе открита мъртва в дома си през ю...
Ейми Уайнхаус е починала от булимия. Тази нова версия за смъртта на британската звезда представи брат й Алекс пред "Обзървър". Той разкри, че сестра м...