Всичко за Ейми Уайнхаус

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Изваяха Ейми от бронз

Изваяха Ейми от бронз

Паметник на Ейми Уайнхаус събра приятелите и почитателите й по време на официалното му откриване в Лондон. Скулптурата на неподражаемата певица се изд...

15 септември | 22:55
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Булимията съсипала Ейми

Булимията съсипала Ейми

Ейми Уайнхаус е починала от булимия. Тази нова версия за смъртта на британската звезда представи брат й Алекс пред "Обзървър". Той разкри, че сестра м...

23 юни | 20:40
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