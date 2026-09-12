А. Първанова: Хаосът демотивира избирателите
Плевен. „Хаосът с ЕГН-тата при регистрацията на партиите цели да се демотивират гражданите от участие в изборите, което е в полза на БСП и ДПС, които...
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Плевен. „Хаосът с ЕГН-тата при регистрацията на партиите цели да се демотивират гражданите от участие в изборите, което е в полза на БСП и ДПС, които...
София. "Установяването на извършителите е изключително труден процес, защото едва ли някой си мисли, че партия или коалиция, на едно-единствено мяст...
КЗЛД, ЦИК и прокуратурата излизат с позиция за ЕГН-тата София. Папка с личните данни на хора от Своге беше намерена на столичната ул. „Позитано". На...
София. "Това е голям скандал. Законът за личните данни очевидно е кух закон", коментира обмудсманът Константин Пенчев незаконното използване на лични...
Хасково. Много добре подготвен независим регулатор, е рецептата за решаването на проблема с ЕРП-тата според Меглена Кунева. Тя коментира въпроса с про...
Свиленград. "Статуквото е готово на всичко, за да се задържи във властта. Измамите с лични данни няма да доведат до персонални разследвания кой и как...
София. Президентът Росен Плевнелиев настоя за проверки и наказания по случая с подписките на партиите. Той предположи, че скандалът тепърва ще се разв...
София. Математикът проф. Михаил Константинов заяви, че 100 фирми в България се занимават с покупко-продажба на лични данни. По думите му в момента бли...
Константин Пенчев препоръча на засегнатите граждани да сезират прокуратурата