"Монако" няма да пуска Бербатов още един сезон
"Монако" иска да задържи Димитър Бербатов още един сезон. Това потвърдено вицепрезидента на тима Вадим Василиев пред световните медии. И уточни, че ще...
Следете всички новини, анализи и коментари за Един Сезон. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Монако" иска да задържи Димитър Бербатов още един сезон. Това потвърдено вицепрезидента на тима Вадим Василиев пред световните медии. И уточни, че ще...