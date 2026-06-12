Редмейн и Багшоу чакат дете
33-годишният носител на "Оскар" Еди Редмейн и съпругата му, пиар експертът Хана Багшоу, очакват първото си дете. Двамата се ожениха миналия декември...
Следете всички новини, анализи и коментари за Еди Редмейн. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
33-годишният носител на "Оскар" Еди Редмейн и съпругата му, пиар експертът Хана Багшоу, очакват първото си дете. Двамата се ожениха миналия декември...
Слух за нов филм, развиващ се в света на Хари Потър, зарадва феновете. Говори се, че от Уорнър Брос подготвят мега продължение на и без това грандиозн...
Антон Касабов, синеокият красавец, който от години живее отвъд океана, а у нас стана известен с участието си в "Дансинг старс", пусна снимка във Фейсб...
Световноизвестният физик Стивън Хокинг е горд от Оскара, който Еди Редмейн получи за ролята си в "Теорията на всичко". "Браво, Еди, аз съм много горд...
Еди Редмейн е "новото 20". Той е завладяващ -със сините си очи и луничките. Но още повече с таланта си. Като Стивън Хокинг в "Теорията на всичко" напр...