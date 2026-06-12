Всичко за Еди Редмейн

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Редмейн и Багшоу чакат дете

Редмейн и Багшоу чакат дете

33-годишният носител на "Оскар" Еди Редмейн и съпругата му, пиар експертът Хана Багшоу, очакват първото си дете. Двамата се ожениха миналия декември...

28 декември | 1:30
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Хокинг: Еди, гордея се с теб

Хокинг: Еди, гордея се с теб

Световноизвестният физик Стивън Хокинг е горд от Оскара, който Еди Редмейн получи за ролята си в "Теорията на всичко". "Браво, Еди, аз съм много горд...

24 февруари | 20:10
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