РЗИ-Видин заплашва звезди с полиция
Отменят в последния момент концерта на Орлин Горанов и Еделина Кънева
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Отменят в последния момент концерта на Орлин Горанов и Еделина Кънева
Звездата излиза за концерт на 23 ноември в Музикалния театър
Спектакълът на Орлин Горанов и Еделина Кънева е тази събота в зала "България"
Еделина и Орлин се готвят за концерта на 7 декември в зала "България"