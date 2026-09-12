Кафе и молитва в Джумая джамия в Пловдив
Традиционното кафе на толерантността в Пловдив ще събере отново представители на различни религии в Джумая джамия...
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Традиционното кафе на толерантността в Пловдив ще събере отново представители на различни религии в Джумая джамия...
Пловдив. Общинските полицаи, които предотвратиха палежа на Джумая джамия, получиха награда за своевременните си действия по време на инцидента. Днес д...
София. Главното мюфтийство осъжда вандалския опит за палеж на „Джумая джамия" в Пловдив и призовава властите да вземат по-сериозни мерки в разпростран...
София. Уебсайтът на Българската православна църква и Светия синод осъмна с турския флаг на черно-червен фон и войнствен "саундтрак". Хакерите се предс...
София. Футболни фенове от различни клубове, техни полууниформени връстници от крайни националистически формации и достолепни граждани на средна, че и...