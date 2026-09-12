Спецпрокурорите на Гешев с приз "Джовани Фалконе"
С престижни индивидуални отличия от конкурса бяха удостоени и трима магистрати от Специализираната прокуратура
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С престижни индивидуални отличия от конкурса бяха удостоени и трима магистрати от Специализираната прокуратура
Наградиха полицаи и магистрати в памет на италианския магистрат Джовани Фалконе. Конкурсът под надслов ''Страхливия умира всеки ден, смелия само ведн...
Магистрати, полицаи представители на Общинския съвет по наркотични вещества и граждани сведоха глави и поднесоха цветя пред паметната плоча на италиан...
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов и посланикът на Италия у нас Марко Контичели наградиха победилите в конкурса полицаи и магистрати в памет...
Предлагаме 26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите, да носи имената на ирландската журналистка Вероника Герин и на италианския магистрат Джо...
Благоевград. Паметта на непримиримия в борбата с италианската мафия Джовани Фалконе бе почетена в петък в Благоевград. Магистратът е убит в атентат на...
Благоевград. Паметта на непримиримия в борбата с италианската мафия Джовани Фалконе ще бъде почетена днес в Благоевград. Магистратът е убит в атентат...
Благоевград, Паметта на непримиримия в борбата с италианската мафия Джовани Фалконе ще бъде почетена днес в Благоевград. Магистратът е убит при атента...