Всичко за Джовани Фалконе

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Отличиха магистрати и полицаи

Отличиха магистрати и полицаи

Наградиха полицаи и магистрати в памет на италианския магистрат Джовани Фалконе. Конкурсът под надслов ''Страхливия умира всеки ден, смелия само ведн...

17 септември | 17:10
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