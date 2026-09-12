Денят, в който светът прочете бъдещето си, но не се промени
Една книга стана културен и политически феномен, преобърна всичко познато до този момент
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Една книга стана културен и политически феномен, преобърна всичко познато до този момент
„Фермата на животните“ и „1984“ от средата на XX век звучат все така актуално
Спектакълът на Бойко Илиев по „1984“ е на Лятната сцена
Най-големите дефекти на съвремието са отдавна пророкувани от двамата Да сътвориш свят в бъдещето, в който да засилиш всички мрачни подозрения, наблюд...