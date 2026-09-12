Всичко за Джордж Оруел

Следете всички новини, анализи и коментари за Джордж Оруел. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Култура
Хъксли или Оруел - кой позна?

Хъксли или Оруел - кой позна?

Най-големите дефекти на съвремието са отдавна пророкувани от двамата Да сътвориш свят в бъдещето, в който да засилиш всички мрачни подозрения, наблюд...

25 януари | 14:35
0 коментара
54664