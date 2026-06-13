Зверев на полуфинал в Лондон
Александър победи Джон Иснър в два сета
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Александър победи Джон Иснър в два сета
Американецът Джон Иснър отстрани най-добрата ни ракета Григор Димитров в третия кръг на Мастърса в Маями с 2:0 сета, а след срещата представителят на...
Григор Димитров отпадна от Мастърса в Маями. Представителят на домакините Джон Иснър изхвърли българина в третия кръг на надпреварата след успех с 7:6...