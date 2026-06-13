Втори член от екзекуторите на ИД е британец
Втори член на британската група от екзекутори на „Ислямска държава", наречена „Бийтълс",e e идентифициран като британец. Това твърди Daily Mail и уточ...
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Втори член на британската група от екзекутори на „Ислямска държава", наречена „Бийтълс",e e идентифициран като британец. Това твърди Daily Mail и уточ...
Съученици и съседи в Лондон недоумяват как Мохамед се е превърнал в главорез Бил тихо и възпитано момче, интересуващо се повече от футбол, отколкото...
Усмихнатото дете, оградено в кръг, е главорезът на ИДИЛ, известен като "Джихади Джон". Той пристига от Кувейт в Англия 6-годишен. Знае едва няколко ду...
Вдовицата на мъж, убит от маскирания член на "Ислямска държава", познат като "Джихади Джон", поиска екстремистът да бъде заловен жив, информира BBC....
Зловещият убиец на "Ислямска държава", известен като "Джихади Джон", се оказа студент от Лондон, произхождащ от средната класа. Става въпрос за компю...