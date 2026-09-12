Певица е приета в болница. Причината
След като е претърпяла операция за рак на гърдата
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След като е претърпяла операция за рак на гърдата
Актьорът и певицата Джеси Джей отново се разделят
Звездите не издържаха един без друг и раздялата им продължи само два месеца
Актьорът и певицата Джеси Джей се разделили след едногодишен романс
"Ако сайтове като Фейсбук и Туитър бъдат затворени, повече двойки ще се оженят. Заради социалните мрежи романтиката се загуби. Сега момчетата си мисля...
За разлика от повечето звезди от шоубизнеса, които изтръпват от мисълта, че фамозният хакер ще изтипоса голите им снимки в нета, Джеси Джей няма нищо...
Джеси Джей сериозно се замисля за бъдещето и дори признава, че отношението й към децата определено се е променило през последните месеци. "Когато навъ...
София ми харесва, сподели попзвездата и подхвана хитовете си
София. Джеси Джей излиза днес в "Арена Армеец", за да разтанцува българските си фенове. С британската красавица сме кармично свързани, откакто засне к...
Двама щастливци ще получат по два билета за концертите на "Джамирокуай" и Джеси Джей на 28 и 29 юни в зала "Арена Армеец", стига да отговорят вярно на...
20 метра сцена за "Джамирокуай" в "Арена Армеец"